Grave incidente nei campi: 19enne trasportato in eliambulanza ad Avellino E' successo in Irpinia, nelle campagne di Frigento

Era intento a lavorare nel proprio fondo agricolo, quando per cause accidentali è rimasto incastrato tra le lame di un motozappa.

Il grave incidente è avvenuto a Frigento, in contrada Pacchiana. Sul posto con immediatezza una squadra dei vigili del fuoco del comando provinciale di Avellino.

Al momento dell’arrivo dei vigili del fuoco, il giovane era già stato liberato dalle persone presenti sul posto. I caschi rossi hanno provveduto immediatamente alla messa in sicurezza dell’area e hanno prestato assistenza alle operazioni di soccorso sanitario, collaborando con l’equipaggio dell’elisoccorso proveniente da Salerno, atterrato in zona per il successivo trasporto del ferito presso l’ospedale “San Giuseppe Moscati” di Avellino.

Sul posto erano presenti le ambulanze del 118 di Sturno e Frigento insieme ai carabinieri della stazione di Fontanarosa per gli accertamenti di competenza.