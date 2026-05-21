L’irpina Ruralis conquista l’Europa:43esima tra le startup a più rapida crescita 43° posto della Sifted 100: Southern Europe (2026), l'autorevole classifica pubblicata oggi

Ruralis, startup specializzata nella gestione degli affitti brevi nei piccoli borghi, si è aggiudicata il 43° posto della Sifted 100: Southern Europe (2026), l'autorevole classifica pubblicata oggi dalla testata europea Sifted (supportata dal Financial Times), rientrando tra le startup a più rapida crescita della regione.

Questo risultato arriva dopo un primo trimestre di accelerazione marcata per l'azienda. A fine marzo 2026 le strutture attive sulla piattaforma sono 626, contro le 267 dello stesso periodo del 2025, 2,34 volte il dato dell'anno precedente.

I dati di una crescita impressionante

Le nuove strutture acquisite nel solo primo trimestre sono 143, contro le 48 dello stesso periodo del 2025, quasi triplicate. Il modello aveva già consentito di restituire agli investitori una possibilità di liquidità pari a 3 volte il capitale inizialmente versato. Nello stesso trimestre Ruralis ha avviato la propria attività operativa negli Stati Uniti, dove la società ha costituito un'entità dedicata (Ruralis Inc.) e raggiunto 50 strutture attive nel primo trimestre 2026.

I primi mesi di attività hanno evidenziato tempi di acquisizione delle nuove unità più rapidi rispetto al mercato italiano e buone performance per singola struttura in termini di prenotazioni generate. A sostenere la crescita, anche l'espansione del team: ai 30 professionisti che ad oggi fanno parte di Ruralis nelle prossime settimane si uniranno altre 5 persone.

Una sfida partita da un piccolo bordo dell'Irpinia

"Essere tra le realtà a più rapida crescita del Sud Europa dimostra che, partendo da un borgo di soli 3mila abitanti in provincia di Avellino, è possibile costruire un’azienda capace di competere in Europa e negli Stati Uniti. Questo mi rende ancora più convinto del fatto che l’innovazione non appartiene più solo alle grandi metropoli, può e deve diventare la più grande leva di riscatto socio-economico per le aree interne del nostro Paese", dichiara Nicolas Verderosa, CEO di Ruralis.

Ruralis è la principale realtà in Italia specializzata nello sviluppo del turismo nei piccoli borghi attraverso la gestione degli affitti brevi. Fondata nel 2022 da Nicolas Verderosa in un piccolo comune della provincia di Avellino, l'azienda supporta i proprietari di immobili nel massimizzare i propri guadagni, semplificando ogni fase del processo, dagli adempimenti burocratici alla visibilità sui canali online.

Con una forte vocazione territoriale, Ruralis promuove un modello di turismo sostenibile e consapevole, contribuendo attivamente allo sviluppo socio-economico delle aree interne e alla valorizzazione del patrimonio culturale e naturale italiano. Premiata al 43° posto nella classifica Sifted 100 Southern Europe come startup ad alta crescita, Ruralis è oggi la realtà N.1 in Italia su Trustpilot per soddisfazione del cliente nel settore immobiliare.