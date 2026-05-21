Manifesti elettorali ad Ariano: "Almeno le chiese lasciatele in pace" Lo scempio di Vascavino

Manifesti elettorali di due candidati (i cui volti sono stati da noi eliminati). sulla facciata della chiesa di Vascavino dedicata al sacro cuore di Gesù ad Ariano Irpino. Ancora un gesto vergognoso.

"E' uno scempio, almeno i luoghi sacri - lasciateli in santa pace, i due canditati ora vengano qui a rimuoverli loro stessi, personalmente. E' veranente vergognoso".

Dell'accaduto abbiamo informato noi stesso la polizia municipale. Segnalazioni ci stanno giungendo da ogni parte. Mai come quest'anno si è superato davvero ogni limite e ad essere coinvolti in queste affissioni selvagge e scellerate sono tutti gli schieramenti politici, nessuno escluso. Nessuno dei candidati sindaci si è preoccupato finora di far rimuovere i manifesti fuori dagli spazi o quantomeno di ammonire coloro che si sono resi protagonisti di queste azioni deplorevoli.

"Meno male che è finita - ci dice una donna - ma pensate davvero che un'elezione si possa vincere con un manifesto elettorale?"