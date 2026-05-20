Trevico: conferimento della cittadinanza onoraria a Francesco Ciancia Ricopre il prestigioso ruolo di Head of global manufacturing nel gruppo automobilistico Stellanis

Evento straordinario in Irpinia domenica 24 maggio alle ore 17.00. A Trevico, a palazzo Scola, il consiglio comunale presieduto dal sindaco Nicolino Rossi conferirà la cittadinanza onoraria all'ingegnere Francesco Ciancia.

"Figlio di Vera Salerno, Francesco ha trascorso gran parte delle sue vacanze estive a Trevico. Oggi dà lustro alla nostra comunità - afferma il sindaco - e più in generale, a tutto il meridione, ricoprendo il prestigioso incarico di Head of global manufacturing del gruppo automobilistico Stellanis".

Ciancia ha maturato più di vent’anni di esperienza di leadership globale nell’ingegneria produttiva, direzione degli stabilimenti e applicazione dei principi di lean manufacturing.

Rientra in Stellantis da Mercedes-Benz, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Mercedes-Benz Vans Operations a Stoccarda, in Germania, avviando con successo la trasformazione della rete produttiva.

Prima di entrare in Mercedes-Benz nel 2022, Ciancia ha lavorato presso Fiat Chrysler Automobiles (FCA) e Stellantis a partire dal 2001, con diverse responsabilità, tra cui quella di direttore dello stabilimento di Kragujevac (Serbia), responsabile della produzione per l’America Latina e responsabile della produzione per Maserati e marchi premium per le regioni Europa, Medio Oriente e Africa.