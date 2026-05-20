La finale playoff sarà Monza-Catanzaro: il Palermo vince, ma non basta

Il Palermo vince 2-0, ma in virtù del 3-0 casalingo dell'andata è il Catanzaro la squadra qualificata alla finale playoff con il Monza, vincente ieri sera sulla Juve Stabia (2-1 all'U-Power Staidum, 4-3 in aggregato). Rosanero eliminati dai giallorossi con il risultato in aggregato tra i due match (2-3).
Domenica e venerdì 29 l'andata e il ritorno della finale
Il Palermo sogna la rimonta con il gol di Pohjanpalo, a segno dopo pochi minuti, ma trova il raddoppio solo nel finale di gara con Modesto. Il Catanzaro gestisce bene il largo vantaggio conquistato al "Ceravolo" e soffre solo negli istanti conclusivi. Domenica l'andata della finale a Catanzaro, venerdì 29 il ritorno a Monza. I brianzoli possono contare sulla miglior posizione in classifica al termine della stagione regolare. La parità nel risultato in aggregato garantisce la promozione in A ai biancorossi.
Il tabellino
Serie B - Playoff
Semifinale - Ritorno
Palermo - Catanzaro 2-0 (2-3 in aggregato)
Marcatori: 2' pt Pohjanpalo, 44' st Modesto
Palermo (4-2-3-1): Joronen; Pierozzi, Peda (16' Magnani), Ceccaroni (76' Corona), Augello; Segre (50' Modesto), Ranocchia; Johnsen (75' Gyasi), Palumbo, Le Douaron (46' Vasic); Pohjanpalo. All. Inzaghi. A disp. Gomis, Bani, Bereszynski, Blin, Giovane, Gomes, Veroli
Catanzaro (3-4-2-1): Pigliacelli; Cassandro, Antonini, Brighenti; Favasuli (87' Bashi), Petriccione (78' Rispoli), Pontisso, Alesi (78' Frosinini); Liberali (46' Di Francesco), Pittarello; Iemmello (61' Pompetti). All. Aquilani. A disp. Marietta, Buglio, D'Alessandro, F. Jack, Koffi, Nuamah, Oudin
Arbitro: Marcenaro
Ammoniti: Johnsen (P), Segre (P), Pittarello (C), Vasic (P), Pontisso (C), Di Francesco (C)
Espulso: 48' st Pierozzi (P), 51' st Palumbo (P)
Recupero: 6' pt, 6' st