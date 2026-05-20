Ecco l'avversaria della Scandone Avellino nella semifinale playoff Domenica in trasferta il primo match dei lupi per la nuova serie playoff

L'Ondatel Virtus Matera è l'avversaria della Scandone Avellino nella semifinale promozione per la Serie B Nazionale: al PalaSassi superato il Basket Academy Catanzaro con il risultato di 75-69 nella "bella" dei quarti di finale playoff e proprio a Matera inizierà la serie al meglio delle tre sfide per la semifinale in virtù delle posizioni al termine della stagione regolare.

I lupi avevano superato Cagliari nei quarti di finale

La Scandone è reduce dal 2-0 sull'Esperia Cagliari e, quindi, da ore extra di recupero tra una serie e l'altra. Appuntamento domenica al PalaSassi per Gara 1. Per la prima volta in questa post-season i lupi inizieranno una serie in trasferta dopo aver contato sul fattore campo nel primo atto negli ottavi e nei quarti playoff. Nel post-gara di Cagliari il coach della Scandone, Ciro Dell'Imperio, ha rimarcato la personalità mostrata nei due match dei quarti di finale e le possibilità di recuperare energie avendo evitato l'impegno in Gara 3, giocata, invece, per superare la Basket School Messina negli ottavi.