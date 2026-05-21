D'Angelo, ma anche Mignani: lo scenario per il nuovo allenatore dell'Avellino Due tecnici in prima fila, si accelera anche per il ritiro estivo 2026

Luca D'Angelo in pole, subito dietro Michele Mignani nello scenario per la guida tecnica futura in casa Avellino. La società irpina è al lavoro per la prossima stagione, ha visionato Rivisondoli, sede del ritiro nella scorsa estate e che si avvia a ospitare i lupi per la preparazione estiva anche nel 2026, e il viaggio in Abruzzo ha garantito un contatto diretto con D'Angelo. Come chiarito dal direttore sportivo Mario Aiello nella conferenza stampa in cui Davide Ballardini ha annunciato il saluto alla piazza irpina, l'Avellino ha avviato una serie di confronti smarcandosi da un'accelerazione nell'immediato. Non è un caso che all'incontro con D'Angelo il percorso biancoverde non si sia fermato.

C'è anche Nesta, ma staccato rispetto a D'Angelo e Mignani

Nelle ultime ore contatti con Mignani, reduce dal biennio con il Cesena preceduto dalle esperienze sulle panchine di Palermo e Bari. Con i pugliesi, dopo aver centrato la promozione in Serie B, ha sfiorato quella in A, sognata fino a pochi istanti dal termine della gara di ritorno della finale playoff con il Cagliari di Claudio Ranieri, decisa dal gol di Leonardo Pavoletti. Dai rumors si allontana Alessio Dionisi. L'ex tecnico di Empoli, Palermo e Sassuolo attende altre piste dopo i primi contatti con l'Avellino. Resiste anche l'opportunità Alessandro Nesta, ma che appare staccata rispetto ai primi due profili nello scenario.