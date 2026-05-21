Ponte Gonnella finalmente libero: strada transitabile senza più restrizioni Ariano. La foto spettacolare dall'alto di Antonello Granato sa di sollievo

Ponte Gonnella finalmente libero ad Ariano Irpino. Strada transitabile senza più restrizioni. La foto spettacolare dall'alto di Antonello Granato, che ha costantemente aggiornato la popolazione sull'andamento dei lavori sa di sollievo.

Lo aveva annunciato nei giorni scorsi, il sindaco di Savignano Irpino Fabio Della Marra che ha seguito costantemente in prima persona questa vicenda e così è stato.

Revocata da parte dell'Anas l’ordinanza di senso unico alternato lungo Ponte Gonnella al km 36+500 della strada statale 90 delle puglie.

"Nelle more di ricevere il finanziamento per i lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Gonnella, Anas ha accolto le richieste e le esigenze del territorio provvedendo a eseguire un intervento provvisorio di rinforzo strutturale".

Tale intervento e le successive prove di carico messe in atto, hanno consentito di ripristinare il doppio senso di circolazione lungo la statale 90 delle puglie.

Della Marra ringrazia ancora una volta Anas sempre attenta alle esigenze ed alle richieste del territorio con particolare riferimento agli ingegneri Vincenzo Bifulco, Michele Montecuollo e Nicola Fabiano e al sorvegliante Emilio Luisi".

Resta da risolvere sul tratto in questione un'altra grave emergenza che sta arrecando non pochi disagi e pericoli ad automobilisti, ciclisti e centauri in transito, la presenza di cani randagi incustoditi soprattutto nelle ore serali e lungo la Variante ad Ariano Irpino, dove sembra siamo a buon punto, la rimozione di pericolosissimi blocchi in cemento all'imbocco della galleria Maddalena in direzione Napoli a protezione di una frana inesistente.