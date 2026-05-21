Avellino, aggrediscono e rapinano due sorelle: cinque giovani a processo L'istruttoria dibattimentale inizierà il 18 novembre

di Paola Iandolo

Sono accusati di lesioni personali e rapina. Uno di loro risponde anche di danneggiamento. Il Gup del Tribunale di Avellino ha accolto la richiesta di rinvio a giudizio firmata dal pm della Procura della Repubblica di Avellino Chiara Guerriero nei confronti di tre ragazzi D.B. suo fratello D.B. e D.M. di Avellino e due ragazze A.D.M. e A.D.M. di San Michele di Serino per aver aggredito due sorelle albanesi residenti in provincia.



La ricostruzione

I fatti, così come ricostruiti dai Carabinieri della Compagnia di Avellino sulla base della denuncia da parte delle due ragazze vittime dell’aggressione, costituite in giudizio e rappresentate dall’avvocato Nicola D’archi, sono avvenuti il 4 giugno 2020 ad Avellino. Una delle due sorelle era stata presa alle spalle, tirandogli i capelli ed era stata scaraventata a terra. Per poi esser colpita a calci e pugni, provocandogli una lesione alla spalla giudicata guaribile in cinque giorni. Nel frattempo un altro dei cinque imputati bloccava l’ altra sorella, facendogli lo sgambetto per evitare che corresse in soccorso della sorella e una delle ragazze le tirava i capelli colpendola anche con calci e pugni. Anche lei aveva fatto ricorso alle cure mediche al Moscati dove gli era stata riscontrata una lesione alla mano con una prognosi di sette giorni.

Il danneggiamento del cellulare della vittima

Il trentottenne D.B. è risponde anche di danneggiamento per aver distrutto e lasciato sul marciapiede il telefonino di una delle due sorelle aggredite. Rapina in concorso invece per tutti gli imputati per aver sottratto il telefonino all’altra sorella aggredita. Il processo - per i cinque giovani difesi dagli avvocati Innocenzo Massaro, Gerardo Santamaria e Stefania Macchia - prenderà il via il prossimo 18 novembre davanti ai giudici del Tribunale di Avellino.