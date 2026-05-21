Aiello del Sabato, gli studenti protagonisti del progetto sulla legalità Scuola, istituzioni e comunità insieme per promuovere i valori del rispetto e della cittadinanza attiva

“Legalità, seminare valore, coltivare futuro” è il tema del progetto promosso dall’Istituto Comprensivo di Aiello del Sabato, un’iniziativa educativa che ha coinvolto studenti, docenti e famiglie in un percorso di crescita fondato sui principi del rispetto, della responsabilità e della partecipazione attiva alla vita della comunità. Il progetto giungerà a conclusione il prossimo 26 maggio alle ore 17:30 presso il campetto “Paparella”, con un momento di incontro e condivisione aperto all’intera cittadinanza.

Attraverso attività didattiche, momenti di riflessione e percorsi formativi, gli alunni hanno avuto l’opportunità di approfondire il valore della legalità come strumento fondamentale per costruire una società più giusta, inclusiva e solidale. Un cammino che ha posto al centro la consapevolezza dei diritti e dei doveri di ogni cittadino, promuovendo il rispetto delle regole e il senso di appartenenza alla comunità.

L’evento conclusivo rappresenterà un’occasione per celebrare il lavoro svolto durante l’anno scolastico e per condividere con il territorio i risultati di un’esperienza che ha contribuito a rafforzare nei più giovani i valori della cittadinanza attiva e della convivenza civile.

Alla manifestazione prenderanno parte la dirigente scolastica, professoressa Elena Casalino, il sindaco di Aiello del Sabato, Sebastiano Gaeta, i rappresentanti delle forze dell’ordine, gli alunni dell’Istituto Comprensivo, il personale scolastico e numerosi cittadini. La loro presenza testimonierà l’importanza della collaborazione tra scuola, istituzioni e comunità nel promuovere una cultura della legalità capace di seminare valore oggi e coltivare il futuro delle nuove generazioni.