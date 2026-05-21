Spaccio di droga, altri 3 arresti: c'è anche il narcotrafficante di Altavilla Trafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell'agro nocerino-sarnese

Trafficavano droga per conto del clan Fezza-De Vivo dell'agro nocerino-sarnese le quattro persone a cui i militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Salerno al termine di indagini coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Salerno, hanno notificato altrettante misure cautelari. Il provvedimento del gip è stato notificato agli indgaati tra le province di Salerno, Avellino, Caserta e Latina.

Secondo quanto viene spiegato in una nota del procuratore Raffaele Cantone, le misure cautelari sonosi inquadrano nello sviluppo di una inchiesta che lo scorso 6 maggio ha portato all'arresto di nove persone accusate di far parte di un sodalizio criminale, operante prevalentemente nelle province di Salerno e Avellino, implicato in traffici di ingenti quantitativi di stupefacente e collegati ad ambienti criminali riconducibili ai Fezza-De Vivo".

Il gip ha disposto i domiciliari per Alfonso Irace, 46 anni; Roberto Marino, 53 anni (difeso dall'avvocato Valeria Verrusio); e Tommaso Tirozzi, 47 anni. Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria invece per A. D. B. 49 anni (difeso dall'avvocato Stefania Macchia).