Avellino: a giugno verrà inaugurata la sezione provinciale Anacomi L'obiettivo è quello di sostenere la cultura della legalità e della pace tra i popol

Antonio Della Porta presidente provinciale Anacomi di Avellino, unitamente al presidente nazionale generale Diego Paulet, al sindaco di Valle di Maddaloni Francesco Buzzo, al comandante scuola commissariato esercito, generale Sandro Corradi, al comandante compagnia carabinieri di Maddaloni Federico Arrigo nonchè numerose autorità del mondo accademico, ha partecipato al concorso letterario Anacomi nel quale sono stati premiati gli alunni della scuola secondaria di primo grado “A. De Gasperi” di Valle di Maddaloni.

Gli studenti vincitori hanno ricevuto una borsa di studio dalla Anacomi. Tali iniziative volte a valorizzare gli studenti meritevoli fanno parte delle finalità perseguite dall’associazione nazionale commissariato esercito per incentivare la presenza sul territorio: promuovere e condurre attività culturali di interesse sociale; organizzare e gestire attività storico-culturali, incluse iniziative editoriali per integrare i programmi formativi a

favore degli studenti della scuola primaria e secondaria nonchè sostenere la cultura della

legalità e della pace tra i popoli. A tal fine nel mese di giugno verrà inaugurata la sezione provinciale Anacomi di Avellino