Roberto Cardinale, chiusura a due tempi: comizio in piazza ed evento in villa L'ultimo appello al voto in piazza Enea Franza alle ore 21

La coalizione di centrosinistra a sostegno del candidato sindaco Roberto Cardinale si prepara a chiudere la campagna elettorale con una serata che unirà politica e partecipazione.

L’appuntamento è fissato per venerdì 22 maggio, con un doppio evento pensato per coinvolgere l’intera cittadinanza.

La serata inizierà alle ore 21:00 in Piazza Enea Franza con il comizio conclusivo della coalizione. Sarà l’ultimo momento pubblico prima del voto: un’occasione per fare sintesi del percorso condiviso in queste settimane e per rilanciare con forza la visione di futuro proposta alla Città di Ariano.

A seguire, la campagna elettorale lascerà spazio ad un momento di condivisione. A partire dalle ore 22:30, la Villa Comunale si animerà con "Futura Vibes", l’evento organizzato dalla lista Futura unitamente alla coalizione, presso il Greener Bar. Protagonisti della serata saranno i dj set di Mary Cirenza e Ricky Esse.

L’iniziativa nasce dalla volontà di concludere il percorso elettorale con uno spirito aperto e positivo, rivolgendosi all’intera comunità ed in particolare ai più giovani. “Futura Vibes” vuole essere un momento per condividere entusiasmo, energie e senso di comunità, dimostrando che la politica può e deve essere anche un’occasione di incontro e aggregazione.

Un modo per guardare insieme al futuro della città, non solo attraverso le proposte, ma anche attraverso la capacità di stare insieme ed essere un’unica grande comunità, perché “Ariano sa anche

divertirsi.