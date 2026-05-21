Pacchetto inclusione della Regione, De Blasio: "Segnale concreto e importante" Una svolta attesa e fondamentale per il territorio

Adips Campania accoglie con vera soddisfazione il pacchetto di politiche sociali denominato “Inclusione”, presentato dal Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, e dall’Assessore alle Politiche Sociali, Andrea Morniroli.

Il provvedimento adottato dalla Giunta regionale rappresenta una svolta attesa e fondamentale per il territorio, delineando un insieme organico di interventi capaci di dare risposte concrete, strutturate e di lungo periodo alle famiglie e alle persone in condizione di maggiore vulnerabilità.

"Le misure annunciate oggi toccano i pilastri storici delle nostre battaglie" – dichiara il presidente di Adips Campania, Carmine De Blasio. - Dalla diagnosi precoce alla transizione verso l'età adulta, fino al supporto alla salute mentale, vediamo tradotto in azioni di governo il principio della presa in carico globale della persona. Sicuramente gli uffici regionali sapranno essere celeri nella pubblicazione dei relativi bandi."

Adips Campania esprime particolare apprezzamento per i diversi punti cardine del provvedimento.

Bene l'investimento sul potenziamento della diagnosi tempestiva nei disturbi del neurosviluppo: un atto di civiltà che può cambiare radicalmente la traiettoria di vita di un bambino. Importante anche la misura relativa alla transizione all'età adulta: un passaggio cruciale e spesso drammatico per le famiglie dei ragazzi con autismo, che troppo spesso si sono sentite abbandonate al compimento della maggiore età. Il rafforzamento di questi percorsi colma un vuoto assistenziale.

La creazione di una rete solida che connetta servizi sanitari, sociali e comunitari è l’unica vera chiave per contrastare l’isolamento e abbattere le barriere d’accesso ai servizi. Ottima l'attenzione alla prevenzione, alla cura e soprattutto all'inclusione sociale e lavorativa, che restituisce dignità e prospettive di autonomia reali.

"Adesso, conclude De Blasio, occorre accelerare i processi messi in campo in linea con gli impegni presi con le comunità. Noi, Adips Campania, siamo pronti a collaborare attivamente con le istituzioni regionali su queste misure, mettendo a disposizione competenze e radicamento sul territorio per monitorare la messa a terra dei progetti e impegnarsi perchè ogni risorsa stanziata si trasformi in un reale miglioramento della qualità della vita dei cittadini campani".