Avellino: Spadoni al Torneo di Tolone, ecco quando Partecipazione con l'Under 21 della Repubblica Democratica del Congo

Arthur Spadoni è stato convocato dall'Under 21 della Repubblica Democratica del Congo. L'attaccante della formazione Primavera dell'Avellino, spesso nel gruppo della prima squadra biancoverde nelle settimane di preparazione alle gare del girone di ritorno, sarà impegnato nel torneo "Maurice Revello" di Tolone, classico appuntamento per le formazioni giovanili, giunto alla cinquantaduesima edizione, in programma in tre città della Francia - Tolone, Aubagne e Avignone - dal 31 maggio al 13 giugno prossimo.

Sette gol in quindici gare con l'Avellino Primavera

L'Avellino ha inserito Spadoni, in prestito con diritto di riscatto dal Torino, nella formazione Primavera a fine gennaio. Nelle 15 gare giocate con i lupacchiotti ha realizzato 7 gol, decisivi per la qualificazione ai playoff di Primavera 2. L'Avellino di Molino ha salutato la post-season nel primo turno con la sconfitta rimediata a Modena, ma solo dopo i calci di rigore.

Il Torneo di Tolone 2026

Oltre alla Repubblica Democratica del Congo ci saranno l'Arabia Saudita, il Canada, la Cina, la Colombia, la Costa d'Avorio, il Giappone, il Portogallo, la Tunisia e il Venezuela. Le squadre sono divise in due gironi da 5 squadre e la Repubblica Democratica del Congo affronterà in ordine cronologico la Tunisia, la Cina, la Colombia e l'Arabia Saudita. Le prime classificate dei gironi accederanno alla finalissima, le seconde giocheranno la finale per il terzo posto con le altre sfide per il quinto, settimo e nono posto.

Il comunicato dell'Avellino

"Congratulazioni Arthur Spadoni. Il nostro giocatore dell’U19 Spadoni è stato convocato dalla nazionale Congolese U21 per il Festival International "Espoirs" - Tournoi Maurice Revello a Tolone (Francia) dal 31 Maggio al 14 Giugno 2026".