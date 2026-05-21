Ariano, Carmine Grasso: "L'ultimo giorno lo passiamo in strada"

L’ultimo giorno lo passiamo in strada. Domani saliamo su un pulmino e attraversiamo Ariano, contrada dopo contrada, per chiudere questa campagna come l’abbiamo vissuta fin dall’inizio: tra le persone, nei luoghi della città, ascoltando problemi, proposte e idee".
E' quanto afferma il candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso.
È il nostro modo di arrivare al comizio finale: con la squadra, con la comunità, con chi in queste settimane ha scelto di camminare insieme a noi.
Partiremo da Santa Barbara, da dove siamo partiti. Ci vediamo lungo il percorso. Poi tutti in piazza".