Ariano, Carmine Grasso: "L'ultimo giorno lo passiamo in strada"

"Domani saliamo su un pulmino e attraversiamo la città"

ariano carmine grasso l ultimo giorno lo passiamo in strada

Messaggio elettorale

Ariano Irpino.  

L’ultimo giorno lo passiamo in strada. Domani saliamo su un pulmino e attraversiamo Ariano, contrada dopo contrada, per chiudere questa campagna come l’abbiamo vissuta fin dall’inizio: tra le persone, nei luoghi della città, ascoltando problemi, proposte e idee".

E' quanto afferma il candidato sindaco del campo largo Carmine Grasso. 

È il nostro modo di arrivare al comizio finale: con la squadra, con la comunità, con chi in queste settimane ha scelto di camminare insieme a noi.

Partiremo da Santa Barbara, da dove siamo partiti. Ci vediamo lungo il percorso. Poi tutti in piazza".

Ultime Notizie