Montefredane, onore al merito del valoroso Carabiniere Antonello Petrillo La comunicazione del sindaco Ciro Aquino

"Ho ricevuto dalla Prefettura la comunicazione ufficiale relativa al conferimento dell’onorificenza dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana” al nostro concittadino e caro amico Antonello Petrillo, valoroso Carabiniere in servizio presso il Comando Provinciale di Avellino". Così il sindaco di Montefredane, Ciro Aquino.

La cerimonia di consegna si terrà il prossimo 28 maggio presso il Salone degli Specchi della Prefettura di Avellino.

"Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che rende onore non solo alla persona insignita, ma all’intera comunità di Montefredane, che attraverso questo conferimento vede premiati valori autentici quali l’impegno, la dedizione, il senso delle istituzioni e il servizio verso il prossimo. A nome dell’Amministrazione Comunale e di tutta la cittadinanza desidero rivolgere sin da ora le più sincere e vive congratulazioni ad Antonello Petrillo per questo importante e meritato traguardo, motivo di orgoglio per tutta la nostra comunità". Conclude Ciro Aquino Sindaco di Montefredane.

