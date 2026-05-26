Galleria di Solofra, lavori al rush finale: apre al traffico la nuova canna Svolta per il raccordo Avellino Salerno

Svolta Raccordo Avellino-Salerno: la prefettura di Avellino annuncia per luglio l'apertura al traffico della nuova canna della galleria di Monte Pergola. L'annuncio arriva da Anas. La riapertura interesserà anche i mezzi pesanti ed è programmata per fine luglio. La messa in esercizio avverrà per la circolazione in direzione di Salerno, sulla corsia di marcia e in direzione di Avellino sarà fruibile l’attuale canna del tunnel anche per i mezzi pesanti. Tutto è programmato entro la fine dell’anno, con la piena fruibilità della nuova canna in entrambe le direzioni ed avvio, a seguire, dell’intervento nell’altra carreggiata

Oggi l'incontro

Si è svolto quest’oggi, martedì 26 maggio, un Comitato Operativo per la Viabilità presso la Prefettura di Avellino – alla presenza, tra gli altri, degli Enti, delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine territoriali – finalizzato anche a fare il punto sui lavori nella canna in direzione di Salerno della galleria ‘Monte Pergola’, situata lungo il Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”. Durante l’incontro, Anas ha ribadito che le attività per il rifacimento della galleria sulla carreggiata in direzione sud procedono con il massimo impulso, confermando l’apertura al transito della canna del tunnel ammodernata entro la fine del prossimo mese di luglio. Nel dettaglio, nell’ambito dell’ampio intervento di manutenzione programmata, volge al termine la fase principale delle attività: sono infatti in fase di completamento le opere civili, l'installazione degli impianti funzionali all’apertura e la nuova pavimentazione.

Tali lavori permetteranno la messa in esercizio, sulla corsia di marcia, della nuova canna in direzione Salerno anche per i mezzi pesanti, garantendo altresì il trasporto delle merci delle aziende conserviere prima della piena estate.

In contestualità con tale apertura (entro fine luglio), la canna sulla carreggiata nord resterà fruibile anche per i mezzi pesanti in direzione di Avellino, sempre sulla corsia di marcia.

Gli interventi

In questa fase permarranno – per entrambe le canne della galleria – il divieto di transito per i mezzi che trasportano merci pericolose infiammabili, il limite di velocità di 40 km/h e la distanza minima di 100 metri rispetto al veicolo successivo.

Il calendario

Le lavorazioni richiederanno, poi, a partire dalla fine del mese di agosto, un’ultima fase conclusiva relativa in particolare alla installazione e messa in esercizio della impiantistica nella configurazione definitiva, in ragione degli adeguamenti alle nuove normative subentrate di recente; si procederà, inoltre, al completamento dei by-pass, anche in relazione ad ulteriori approfondimenti ed attività tecniche resesi necessarie in corso d’opera.

Piccoli interventi

Per eseguire tali attività finali potranno rendersi necessarie alcune chiusure temporanee della nuova canna, che verranno programmate ad hoc in esclusivo orario notturno. Solo in occasione di tali chiusure notturne, verrà ripristinato l’attuale dispositivo di circolazione, garantendo il transito dei mezzi leggeri nei due sensi di marcia (Salerno ed Avellino) nella canna nord. Per completezza d’informazioni, si ricorda che l’ampio intervento di ammodernamento della galleria naturale Monte Pergola consiste nella realizzazione di un nuovo rivestimento integrativo in calcestruzzo armato, nella ridefinizione della sezione tipo stradale grazie all’ampliamento delle corsie con inserimento di banchine carrabili e di profili redirettivi a margine della piattaforma e nella realizzazione di nuova pavimentazione; è prevista, inoltre, la realizzazione di due nuovi by-pass carrabili ad integrazione dei tre esistenti (adeguati). Le attività prevedono altresì la sostituzione degli impianti tecnologici, con nuove dotazioni impiantistiche e la realizzazione di nuovi locali per il controllo impiantistico, il rivestimento illuminotecnico della galleria con pannelli in alluminio e la realizzazione di un’opera di drenaggio per la raccolta dei liquidi infiammabili in galleria. Vengono altresì realizzate opere in cemento armato anti-svio ed alla installazione di barriere di sicurezza agli imbocchi del tunnel.

Interventi programmati

L’ultimazione di tale intero intervento (per un investimento complessivo di oltre 42 milioni di euro) è prevista entro la fine dell’anno (dicembre 2026), con la messa in esercizio della canna sud, ammodernata, per entrambe le direzioni, con un significativo incremento degli standard di sicurezza e di percorribilità dell’intera infrastruttura autostradale.A seguire, prenderà poi il via l’intervento (già finanziato, oggetto di separato appalto) per l’adeguamento anche dell’altra canna della galleria, in direzione Avellino.