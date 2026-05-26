Roberto Cardinale:"Rispetto il risultato elettorale e la volontà di cambiamento" A parlare è il candidato sindaco del centro sinistra che di voti ne ha ottenuti 4265

"Rispetto il risultato elettorale che ha chiaramente espresso una volontà di cambiamento per la città e rivolgo i miei migliori auguri al neo sindaco Mario Ferrante.

Sono molto contento dell’affermazione ottenuta che ci consentirà di essere presenti in consiglio comunale con 4 esponenti. Ringrazio, quindi, tutti gli elettori per la fiducia che ci hanno accordato".

A parlare è il candidato sindaco del centro sinistra Roberto Cardinale che di voti ne ha ottentuti 4265 con una percentuale pari al 30,99%. Una campagna elettorale la sua, a livello personale, mite e incentrata sul rispetto degli avversari, come del resto è nel suo stile di docente attento e persona perbene.

"Mi sarei aspettato un consenso ben più ampio in favore delle forze politiche presenti nel cosiddetto “campo largo“ che, pur presentandosi con i rispettivi simboli di partito, non hanno ottenuto seggi. Continueremo, ad ogni buon conto, a lavorare sempre e con impegno per il bene di Ariano".