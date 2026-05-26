Pizza, primo giorno da sindaco: al lavoro con gioia ed entusiasmo per Avellino Alle 9 al lavoro in tribunale, poi il saluto al commissario Perrotta: risolleveremo Avellino

Primo giorno da sindaco per Nello Pizza, il penalista dem che ha riportato il Pd al Governo del Comune di Avellino. Alle ore 9, come ogni giorno, l'avvocato Pizza ha raggiunto il Palazzo di Giustizia. "Al lavoro, come sempre", ha spiegato sorridente in piazza D'Armi. "Dedico questa vittoria alla mia città, sarò il sindaco di tutti. E' tempo di lavorare insieme per il rilancio della nostra città. Mi sento ancora frastornato, come in una bolla, affronto questo incarico con senso di responsabilità ma anche con tanto entusiamo".

Gli auguri del Ministro

Poi Pizza ha raccontato le telefonate di auguri arrivate da Nargi e Pizza. "I primi a chiamarmi stamattina presto sono stati il Questore Picone e il ministro Piantedosi"

Il saluto al commissario Perrotta

Poi in tarda mattinata, accompagnato da alcuni consiglieri Iacovacci, Romano, Cipriano, Marietta Giordano, Ambrosone, Sorice ha raggiunto in Comune il commissario Perrotta per un saluto. "Legalità e conti in ordine saranno la stella polare di questa amministrazione - ha spiegato Pizza -. Lavoreremo inseime per risollevare la città, partendo dal decoro dell'ordinario per arrivare ai grandi progetti . Prmo punto l'Acs da salvare - ha detto Pizza -.