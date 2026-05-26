Nargi: auguri al sindaco Pizza, ora ad Avellino serve equilibrio e serenità Gli auguri dell'ex sindaco Laura Nargi

"Si chiude qui una campagna elettorale intensa. Piena di facce, di mani strette, di voci ascoltate. Auguri sinceri al nuovo sindaco Nello Pizza. Auguri a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere elette. Auguri al nuovo Consiglio Comunale. Avellino, adesso, ha bisogno di serenità, di forza, di equilibrio. Da parte nostra non mancherà un contributo serio, responsabile e costruttivo. Sono orgogliosa di quello che abbiamo costruito. Con i candidati, con le candidate, con tutte le persone che ogni giorno hanno deciso di esserci. Abbiamo parlato di tanti temi, con metodo, con ascolto, con la voglia di guardare a una città diversa. Spero di aver dato anche solo un piccolo contributo a chi sarà chiamato a guidare Avellino nei prossimi anni. Resto qui. Continuo ad ascoltare, a esserci, a lavorare per questa città. Perché Avellino è di chi ci vive. È casa mia. È parte del mio cuore." Così l'ex sindaco di Avellino Laura Nargi.