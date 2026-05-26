"Si chiude qui una campagna elettorale intensa. Piena di facce, di mani strette, di voci ascoltate. Auguri sinceri al nuovo sindaco Nello Pizza. Auguri a tutti i consiglieri e a tutte le consigliere elette. Auguri al nuovo Consiglio Comunale. Avellino, adesso, ha bisogno di serenità, di forza, di equilibrio. Da parte nostra non mancherà un contributo serio, responsabile e costruttivo. Sono orgogliosa di quello che abbiamo costruito. Con i candidati, con le candidate, con tutte le persone che ogni giorno hanno deciso di esserci. Abbiamo parlato di tanti temi, con metodo, con ascolto, con la voglia di guardare a una città diversa. Spero di aver dato anche solo un piccolo contributo a chi sarà chiamato a guidare Avellino nei prossimi anni. Resto qui. Continuo ad ascoltare, a esserci, a lavorare per questa città. Perché Avellino è di chi ci vive. È casa mia. È parte del mio cuore." Così l'ex sindaco di Avellino Laura Nargi.
Nargi: auguri al sindaco Pizza, ora ad Avellino serve equilibrio e serenità
Gli auguri dell'ex sindaco Laura Nargi
Avellino.