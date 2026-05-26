Avellino, domani la presentazione del progetto di ascolto "Non te ne 'carrecà" Il progetto è promosso dall'associazione Irpiniativogliobene ODV

di Paola Iandolo

“ Non te ne ’ncarrecà – o cereviello è na sfoglia e cipolla”. Si terrà domani, mercoledì 27 maggio 2026, alle ore 11.00, presso la Sala Conferenze CESVOLAB di Avellino, la conferenza stampa di presentazione del progetto promosso dall’associazione #Irpiniativogliobene ODV, in collaborazione con ASL Avellino – Dipartimento di Salute Mentale e delle Dipendenze, l’Università degli Studi di Salerno e il CSV Irpinia Sannio ETS-CESVOLAB.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di promuovere il benessere psicologico della comunità irpina attraverso un percorso di ascolto, analisi e monitoraggio della salute mentale sul territorio, rafforzando la rete tra istituzioni, mondo accademico e terzo settore.

Interverranno rappresentanti dell’associazione promotrice, del CSV Irpinia Sannio, dell’ASL Avellino e dell’Università degli Studi di Salerno, tra cui dirigenti dei servizi di salute mentale e docenti di psicologia clinica. Un momento di confronto aperto per rafforzare l’attenzione sul tema della salute mentale e promuovere una maggiore consapevolezza nella comunità.