Incidente alle giostre, lotta per la vita al Moscati: comunità in preghiera La comunità di Lioni vive ore di apprensione. Il messaggio del sindaco

"Da quasi 48 ore la nostra comunità vive con apprensione e con il fiato sospeso, attendendo notizie dall’Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino, dove è ricoverato il giovane gravemente ferito domenica sera nell’incidente avvenuto alle giostre dell’Area 7.". Così il sindaco di Lioni, Yuri Gioino.

Lioni sotto choc

"So che in tanti stanno pregando e sperando per lui. Così come so che le forze dell’ordine e la magistratura stanno lavorando per accertare con chiarezza la dinamica dei fatti e le eventuali responsabilità - continua Gioino-.. Lo dobbiamo innanzitutto a questo ragazzo, arrivato in Italia da solo e che, almeno fino a questo momento, non ha ancora un’identità certa . Ma lo dobbiamo anche alla sua famiglia che, da qualche parte nel mondo, lo ha visto partire verso un Paese lontano.".

Grave quadro clinico

Di fronte a vicende come questa, credo sia necessario ritrovare tutti un approccio più umano e più sensibile rispetto a temi delicati come l’immigrazione e la presenza degli stranieri nel nostro Paese. Perché prima di ogni discussione, di ogni opinione o appartenenza, ci sono persone, vite e famiglie.

I ringraziamenti ai soccorritori

Un ringraziamento sincero va agli operatori del 118 per la tempestività e la professionalità dimostrate, così come alla ragazza di Lioni che, con grande prontezza e umanità, è intervenuta immediatamente per prestare i primi soccorsi in quei momenti drammatici.