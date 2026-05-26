Scandone, match-point per la finale playoff contro la Ondatel Virtus Matera Iannicelli: "Matera si giocherà il tutto per tutto e dovremo pareggiare l'intensità"

"Sapevamo delle difficoltà in Gara 1 a Matera. Abbiamo giocato una buona pallacanestro per 20 minuti, ma sapevamo della forza dei nostri avversari, che in Gara 3 contro Catanzaro avevano ribaltato un -23. Sono rientrati, ma in quel momento abbiamo avuto una grande risposta di maturità e compattezza da parte di tutto il roster": così si è espresso l'assistant coach della Scandone Avellino, Fabio Iannicelli, verso Gara 2 della semifinale promozione contro la Ondatel Virtus Matera.

"La mentalità è cruciale in questa fase"

Domani (ore 20.30) al PalaDelMauro i lupi avranno il match-point per l'accesso alla finale playoff: "È stata una vittoria che dà consapevolezza. - ha aggiunto Iannicelli - La squadra ha acquisito una forza fisica e mentale ben precisa, una mentalità utile per queste sfide e dovrà confermarla perché in queste gare vincerà chi sbaglierà meno. È un aspetto cruciale verso un match dal peso specifico enorme. Matera si giocherà il tutto per tutto e dovremo pareggiare l'intensità".