Avellino Città Pubblica: "Pizza sindaco: un successo, una promessa, un impegno" Tre rappresentanti, Bellizzi, Iandolo e Santoro, eletti nel prossimo consiglio comunale

"Un successo, una promessa, un impegno. Avellino Città Pubblica esprime la sua più piena soddisfazione per l’elezione di Nello Pizza a sindaco": così Avellino Città Pubblica in una nota ufficiale. "Averla ottenuta al primo turno e attraverso un consenso ampio ed entusiasta costituisce un elemento politico decisamente significativo da porre alla base di un percorso nuovo. - si legge nel comunicato - Vi ha concorso in maniera significativa Avellino Città Pubblica, registrando un risultato che premia l’impegno e la passione della sua presenza nella coalizione di centrosinistra. Per questa attestazione di fiducia Alleanza Verdi Sinistra, Avellino Prende Parte, Controvento, Per le Persone e la Comunità e SiPuò ringraziano non retoricamente".

"Progetto proiettato a costruire la nuova Avellino"

"Avellino Città Pubblica ha così contribuito alla larga affermazione del nuovo sindaco con 2.215 voti che valgono il 7,41 per cento. Hanno eletto nel prossimo consiglio comunale tre rappresentanti - Antonio Bellizzi con 411 preferenze, Francesco Iandolo con 355 e Amalio Santoro con 345 - e il dato che si tratti di tre conferme costituisce la verifica di una capacità amministrativa e politica espressa nell’esclusivo interesse di Avellino. I tre consiglieri di Avellino Città Pubblica sono la punta avanzata di una compagine che in tutte le sue componenti anima un progetto proiettato a costruire la nuova Avellino. Camminerà sulle gambe dei tanti che in queste settimane lo hanno sostenuto. La partecipazione, la democrazia, la trasparenza saranno i principii che guideranno l’azione di Avellino Città Pubblica nell’aula consiliare e all’interno dell’amministrazione. È un impegno su cui si fonda il patto sancito con il voto di domenica e lunedì".