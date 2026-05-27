Lutto nel mondo politico: muore l'onorevole Giuseppe Gargani Si è spento stamattina lo storico esponente politico della Democrazia Cristiana

Si è spento nella mattinata di oggi lo storico esponente politico della Democrazia Cristiana Giuseppe Gargani. Aveva 91 anni. È stato sottosegretario al ministero della Giustizia (dal 1979 al 1984). Faceva parte della corrente "Base" guidata da Ciriaco De Mita.

Tante le testimonianze di cordoglio sui social

La morte di Giuseppe Gargani addolora profondamente l’Irpinia ed il Mezzogiorno, che perdono un autorevole riferimento politico ed istituzionale.

Nel corso della sua lunga esperienza pubblica è stato protagonista del dibattito politico italiano, distinguendosi per equilibrio, competenza e profondo senso delle istituzioni, con particolare attenzione ai temi della giustizia e della rappresentanza democratica.

Politico moderato, corretto e sempre presente, ha interpretato il proprio ruolo con intelligenza, rigore e grande capacità di analisi, mantenendo un legame costante con la sua terra e con le comunità irpine.

Ebbi modo di conoscerlo grazie al compianto architetto Sergio Puorro, al quale lo univano sincera amicizia e sentimenti di reciproca stima. Poi negli anni avvenire ho potuto apprezzarne non solo il profilo politico ed istituzionale, ma anche le qualità umane, il garbo e la passione civile, anche con la sua quotidiana presenza alla Camera dei Deputati nonostante non fosse più in carica.

La sua scomparsa lascia un vuoto autentico nel panorama politico e culturale del nostro territorio. Mancheranno la sua voce, la sua esperienza e la sua puntuale intelligenza.

Ciro Aquino Sindaco di Montefredane



Sabino Morano: Instancabile appassionato animatore di mille battaglie. Un riferimento per tante generazioni. Grandissimo oratore, politico raffinato, indefesso autore di dotta saggistica. Il suo ricordo resterà scolpito nel cuore della comunità politica irpina e nazionale.