VIDEO/Mario Ferrante proclamato sindaco di Ariano: si parte ufficialmente La proclamazione è avvenuta nella sala consiliare Giovanni Grasso

Mario Ferrante è da oggi nelle piene funzioni di sindaco della città di Ariano Irpino. La proclamazione ufficiale è avvenuta oggi 27 maggio 2026 all'interno della sala consiliare Giovanni Grasso dinanzi alla presidente dell'ufficio elettorale centrale del tribunale di Benevento Cecilia Angela Ilaria Cassinari, segretari Concetta Calderazzo e Gianluigi Nenna.

L'organo giudiziario dopo aver verificato i verbali delle varie sezioni e completato il conteggio dei voti, dichiarato ufficialmente eletto il candidato sindaco.

Da questo momento Ferrante è entrato ufficialmente in carica, tra gli applausi dei presenti, familiari, forze politiche, dipendenti comunali indossando la fascia tricolore e prendendo possesso del suo ufficio nella casa comunale di piazza plebiscito.

Al termine del passaggio istituzionale, foto di gruppo con i sostenitori presenti e avvio ufficiale del suo mandato.

"Da questo momento inzia il nostro lavoro per la città, ci impegneremo al massimo, è mia intenzione convocare subito un consiglio comunale per poter esprimere il voto alla provincia. Non c'è tempo da pardere, dobbiamo solo iniziare a lavorare per il bene di Ariano, ci sono tante cose da fare e problemi da risolvere"