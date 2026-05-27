Summonte, donna 43enne cade in montagna: recuperata con elisoccorso I soccorsi e il trasporto al Moscati di Avellino

È accaduto pochi minuti fa. Una donna caduta in montagna nel territorio di Summonte è stata recuperata dall'elisoccorso e trasportata al Campo CONI di Avellino, dove l'elicottero ha effettuato l'atterraggio. Si tratta di una 43enne di Baronissi. Stando a quanto si apprende, la donna, a causa di una caduta, ha riportato una frattura scomposta alla caviglia. Ad attenderla sul posto un'ambulanza, che ha provveduto al trasferimento in ospedale.

Soccorsi tempestivi e atterraggio al Campo CONI

Le Volanti della Polizia di Stato hanno scortato il mezzo di soccorso fino all'ospedale "Moscati" di Avellino, garantendo la massima rapidità nel trasporto.

Imponente dispiegamento di soccorsi sul luogo della caduta

In precedenza, sul luogo dell'incidente erano state inviate due ambulanze in via preventiva: una delle quali equipaggiata con rianimatore a bordo, considerata l'iniziale incertezza sulle condizioni della paziente. Una terza ambulanza si era accodata durante il transito senza un ruolo operativo diretto.