Ecco il memorial Franco Laudati: amichevole tra il Moscati Team e i giornalisti Sport e solidarietà nel pomeriggio del 6 giugno al "Partenio-Lombardi"

Martedì 6 giugno, con calcio d'inizio alle 14.30, allo stadio "Partenio-Lombardi" con ingresso gratuito, sarà gara di solidarietà e amichevole in campo con il primo memorial "Franco Laudati" tra l'ASD Moscati Avellino Team 2013 e una rappresentativa dell'Ordine dei Giornalisti di Avellino. L'evento è stato presentato al Circolo della Stampa di Avellino con la partecipazione del direttore generale dell'Azienda Ospedale San Giuseppe Moscati, Germano Perito: "Il Moscati Team ricorderà un collega e dà continuità alla sua attività calcistica e di beneficenza. Sarà una bellissima occasione per tutti con un momento di sport, ma allo stesso tempo sarà opportunità di ricordo di un collega scomparso e anche questo dà valore alla squadra".

Appuntamento il 6 giugno alle 14.30

"Franco era parte del nostro team ed era anche l'organizzatore della compagnia teatrale. In una partita del cuore si ruppe il tendine rotuleo poco prima di scendere in campo. Doveva essere operato, ma firmò le dimissioni per essere presente alla cena con tutti i colleghi. Ricordo questo momento perché è ciò che resta per sempre della persona e facciamo di tutto per ricordarlo": ha affermato il dottore Antonio Ciampa. "Il memorial è importantissimo perché Franco è stato un vero trascinatore, anche dopo l'infortunio che l'aveva costretto a non poter più giocare a calcio. Sarà un bellissimo momento da vivere tutti insieme".