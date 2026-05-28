Contrada, truffe agli anziani: arriva l'appello del sindaco a far attenzione Due gli anziani raggirati e ai quali sono stati sottratti i gioielli con uno stratagemma

di Paola Iandolo

Continuano gli episodi di truffa in danno degli anziani. Due gli episodi che si sono verificati a Contrada. Il sindaco, Pasquale De Santis lancia l'allarme e invita i suoi concittadini a tenere alta l'attenzione per evitare altri episodi analoghi.

Il modus operandi

I malviventi, per introdursi nelle abitazioni, riferiscono a mezzo telefono di un furto di carte d’identità presso il Comune, servite per un successivo furto in gioielleria. Poi anticipano la visita di finti carabinieri per visionare i preziosi custoditi in casa al fine di sincerarsi che non si è coinvolti nel furto e che tra i gioielli posseduti non vi sia merce di dubbia provenienza. Una volta mostrati i gioielli, gli stessi vengono sottratti e asportati al proprietario.

Due le abitazioni prese di mira

Le zone interessate sono i vicoli del centro storico di Contrada e la via provinciale 18 – Zona Ospedale. Si raccomanda di avere la massima attenzione e di non lasciare da soli gli anziani, facile bersaglio di questi malfattori. La polizia municipale è in giro per il paese per intercettare eventualmente i malviventi entrati in azione. Il sindaco di Contrada ha allertato anche i carabinieri di Forino.