VIDEO | Ecco il laboratorio "Aldo Iandiorio": cerimonia a San Donato Milanese "Un’onorificenza che non è solo una targa sulla parete, ma un ponte verso il futuro"

Nell'Istituto di Istruzione Superiore "Piero della Francesca" di San Donato Milanese è stato intitolato il laboratorio CAD ad Aldo Natalino Iandiorio. All'evento hanno preso parte i familiari e amici del docente irpino e la classe 5 A CAT, ma anche una delegazione della sede di Melegnano e del corso serale. È stato conferito anche il premio Iandiorio allo studente del corso CAT che si è maggiormente distinta nell'attività di progettazione con la commissione di valorizzazione delle eccellenze/area studenti, Paolo Covassi, Gianluca Curcio e Rita Giudici.

"Ha dedicato la vita a far crescere i sogni dei ragazzi"

"Con una cerimonia commovente, alla presenza di familiari e amici arrivati anche dal Sud, la scuola ha inaugurato il rinnovato Laboratorio CAD, intitolandolo per sempre alla sua memoria. Un’onorificenza che non è solo una targa sulla parete, ma un ponte verso il futuro. Proprio nell'auditorium della scuola è nato infatti il Premio Iandiorio, una borsa di studio destinata agli studenti che più si sono distinti nella progettazione architettonica. L'eredità più bella per un uomo che ha dedicato la vita a far crescere i sogni dei ragazzi".