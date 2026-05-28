La ricchezza della bellezza: arte, terra e comunità nel futuro dell'Irpinia Il Rotary Club Avellino promuove il valore del territorio nel cammino verso il patrimonio Unesco

Venerdì 29 maggio 2026, a partire dalle ore 10:30, la splendida cornice della Sala degli Arazzi del Palazzo Abbaziale di Loreto a Mercogliano ospiterà l’atteso convegno «La Ricchezza della Bellezza: Arte, Terra e Comunità nel futuro dell'Irpinia». L'evento, promosso dal direttivo del Rotary Club Avellino sotto la guida del Presidente del Club, Alberto De Matteis, si inserisce nell'alveo delle storiche iniziative a sostegno della candidatura del complesso abbaziale a patrimonio mondiale dell'Unesco.

I partecipanti e i relatori saranno autorevolmente ospitati da Sua Eccellenza Reverendissima l'Abate Luca Guariglia, che porterà il Suo saluto ai presenti, con la presenza del sindaco di Mercogliano Avv. D’Alessio. L'iniziativa nasce dalla ferma volontà del Rotary di valorizzare l’Irpinia superando le metriche puramente aziendali o economiche, promuovendo invece un concetto più alto di valore etico, culturale e sociale, dove la bellezza strutturale, ideale e produttiva diventa il vero "capitale" della comunità.

Il dibattito vedrà il confronto tra prestigiosi relatori e autorevoli esponenti del panorama istituzionale, culturale e imprenditoriale: il Dr. Costanzo Iannotti Pecci, già presidente di FederTerme e di Confindustria Napoli; Antonio Paolini, stimato giornalista, scrittore di enogastronomia e già redattore della Guida L'Espresso; lo chef Paolo Barrale, "irpino" d’adozione e firma della gastronomia d'eccellenza; l'Avv. Patrizia Bonelli, Vicepresidente del Fondo Ambientale Italiano (FAI) per la Campania; e il Dott. Sabino Basso, noto imprenditore irpino del settore dell'olio e del vino.

L'incontro sarà interamente coordinato e moderato da Rosa Iandiorio, giornalista avellinese. La chiusura formale della giornata e la sintesi della tavola rotonda saranno affidate alle conclusioni del Presidente, l’ing. Alberto De Matteis.

Coniugando l'Arte (il patrimonio storico dell'Abbazia), la Terra (le produzioni locali d'eccellenza come olio, vino e pasta) e la Comunità (il tessuto civile che ne custodisce la memoria), il Rotary traccia una rotta condivisa verso lo sviluppo sostenibile, offrendo alle istituzioni e ai cittadini una piattaforma strategica di valorizzazione territoriale di respiro internazionale.

«Abbiamo voluto parlare di "Ricchezza della Bellezza" perché l'Irpinia non è una terra povera; è una terra straordinariamente ricca di dettagli, di storie, di sapori e di arte», dichiara il Presidente Alberto De Matteis. «Ma questa ricchezza resta un potenziale inespresso se la Comunità locale non ne prende coscienza. Oggi, con il Rotary, vogliamo unire questi punti per trasformare la nostra bellezza in un patrimonio riconosciuto dal mondo intero».

Attraverso questa iniziativa, il Rotary Club Avellino si conferma motore civile e facilitatore strategico del territorio, offrendo alla società locale e alle istituzioni una piattaforma di consapevolezza per trasformare l'identità irpina in un valore di respiro globale.