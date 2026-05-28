Volontariato, bene comune: quando l'impegno di pochi diventa ricchezza di tutti Fervono i preparativi per la 21esima festa del volontariato a Grottaminarda

E' la tradizione che si rinnova nel segno della continuità, passione a attenzione verso gli ultimi. Grottaminarda si prepara anche quest'anno ad un appuntamento ormai consolidato: la festa del volontariato, giunta con successo alla sua 21esima edizione. La foto di gruppo risale al mese di giugno di un anno fa. Un gruppo che cresce e si rafforza di anno in anno, fatto di nuovi volti ed emozioni.

"Volontariato, bene comune: quando l'impegno di pochi diventa ricchezza di tutti!" . E' questo lo slogan della manifestazione.

Le date: 27 e 28 giugno. "Due giornate per celebrare l'altruismo, l'impegno civico e l'energia della nostra associazione".

L'invito: "Hai un talento nascosto (ma così nascosto che nessuno l'ha mai trovato)? Sai cantare, ballare, recitare o fare qualcosa di così strano che merita un palcoscenico? È il tuo momento! Sono aperte le iscrizioni per la nostra oorridAmpas dilettanti allo sbaraglio.

Non cerchiamo professionisti, cerchiamo persone pronte a divertirsi e a non prendersi sul serio. Come iscriversi: Inviaci un messaggio in DM o scrivi a Igor al 3384049845 entro il 10/06/2026. Posti limitati per i concorrenti, divertimento illimitato per tutti!