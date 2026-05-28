Caposele celebra Sant’Antonio e San Vito: tre giorni tra fede e tradizione

"Caposele si prepara a vivere un intenso weekend di fede, tradizione e aggregazione in occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Antonio e San Vito, promossi dalla Parrocchia San Gerardo Maiella.
Dal 13 al 15 giugno, il suggestivo scenario della chiesetta di San Vito, immersa nella natura dell’omonima località caposelese, farà da cornice a celebrazioni religiose ed eventi.
Il programma prenderà il via sabato 13 giugno, festa di Sant’Antonio, con la solenne celebrazione eucaristica alle ore 20:00 e la tradizionale benedizione del falò.
Lunedì 15 giugno sarà invece dedicato ai solenni festeggiamenti in onore di San Vito. La giornata si aprirà alle ore 8:30 con il raduno davanti al Santuario e la processione con la statua del Santo verso la chiesetta. Alle 11:00 si terrà la Celebrazione Eucaristica con la tradizionale benedizione dei panini, rito particolarmente sentito dalla comunità locale.
L’evento rappresenta uno dei momenti più significativi della tradizione religiosa e popolare locale, un’occasione per riscoprire il valore della comunità, della spiritualità e della convivialità, immersi nello straordinario paesaggio naturale di San Vito."