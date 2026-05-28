Mimma Giuliani commissario Lega: Liberi e Forti e Insieme per Ariano chiariscono Scelta esclusivamente personale e politica, che non coinvolge in alcun modo il progetto

In riferimento alla nomina della consigliera Mimma Giuliani a commissario cittadino della Lega ad Ariano Irpino e alla costituzione del gruppo consiliare del partito, si precisa che la posizione assunta dalla consigliera rappresenta una scelta esclusivamente personale e politica, che non coinvolge in alcun modo il progetto civico “Liberi e Forti Insieme per Ariano”.

“Liberi e Forti Insieme per Ariano” nasce e continua ad essere una lista civica autonoma, composta da donne e uomini che hanno scelto di mettere al centro il bene della città, al di là delle appartenenze partitiche e delle dinamiche dei partiti nazionali.

Il percorso amministrativo e politico della lista resta coerente con i principi fondativi del civismo, della partecipazione e della rappresentanza territoriale, mantenendo piena indipendenza rispetto alle scelte individuali dei singoli componenti.

“Liberi e Forti Insieme per Ariano”, inoltre, è stata la prima lista ad indicare Mario Ferrante quale punto di riferimento per un progetto amministrativo serio e condiviso per la città, insieme a Forza Italia e Fratelli d’Italia, sostenendo con convinzione un percorso politico ampio ed inclusivo, che vedesse anche la partecipazione non solo del partito Azione, favorendo l’accordo con il Patto Civico.

A Mario Ferrante continuiamo a rinnovare piena fiducia politica e amministrativa, nella convinzione che la sua elezione rappresenti un valore importante per il futuro di Ariano Irpino.