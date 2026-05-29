"I miracoli eucaristici nel mondo": Avellino ricorda San Carlo Acutis La mostra è aperta a tutti: famiglie, gruppi parrocchiali, scuole e singoli visitatori

La parrocchia Maria Santissima di Montevergine, nel cuore del rione Mazzini ad Avellino, ospita la mostra internazionale "I miracoli eucaristici nel mondo", ideata da San Carlo Acutis.

L’esposizione presenta molteplici pannelli che documentano i principali miracoli eucaristici riconosciuti dalla Chiesa avvenuti in tutti i continenti. Un percorso storico e fotografico per riscoprire il mistero dell’eucaristia, centro e culmine della vita cristiana.

San Carlo Acutis, beatificato il 10 ottobre 2020 e canonizzato nel 2025, è stato un giovane informatico milanese che ha dedicato la sua breve vita a raccontare la bellezza dell’eucaristia ai coetanei attraverso il web e questa mostra itinerante.

A soli 15 anni, nel 2006, è morto per leucemia, lasciando un’eredità di fede e innovazione. Oggi è patrono di internet e dei giovani, esempio concreto di come santità e tecnologia possano incontrarsi.

La mostra è aperta a tutti: famiglie, gruppi parrocchiali, scuole e singoli visitatori. L’ingresso è gratuito e saranno presenti volontari per accompagnare il percorso.