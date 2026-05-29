Il Capo Reparto Loffredo va in pensione, "Onore al vigile dal cuore d'oro" Il saluto del comando dei vigili del fuoco di Avellino

Oggi, 29 maggio 2026, il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino saluta uno dei suoi uomini migliori. Dal prossimo primo giugno, infatti, il Capo Reparto Domenico Loffredo lascerà il servizio attivo per il meritato collocamento a riposo, raggiunto per limiti di età.

"Mimmo", come lo chiamano affettuosamente tutti i colleghi e gli amici, merita una menzione speciale per essere stato uno dei componenti più rappresentativi e stimati del Comando Irpino.

Il curriculum

La sua storia nel Corpo Nazionale ha inizio nel 1991, allorquando dopo aver frequentato il corso professionale presso le Scuole Centrali Antincendi di Roma Capannelle, viene destinato al Comando di Milano, dove matura una straordinaria esperienza sul campo. Successivamente, dopo una breve parentesi al Comando di Firenze, ottiene il trasferimento ad Avellino, dove oggi conclude la sua brillante carriera come Capo Turno Provinciale del reparto B.

Una vita per affrontare le emergenze

Nel corso degli anni, Mimmo ha affrontato innumerevoli emergenze sempre in prima linea, offrendo il proprio contributo durante le principali calamità e distinguendosi sempre nella salvaguardia del territorio e della comunità irpina. Con decorrenza gennaio 2010 viene promosso al ruolo di Capo Squadra, una delle figure più delicate del Corpo Nazionale. Guidare la prima squadra che interviene sullo scenario di un'emergenza è un compito complesso, che Domenico ha sempre assolto con altissima professionalità e spirito di abnegazione.

Un vigile sinceramente amico

La sua dote più grande è stata quella di instaurare con i suoi vigili un rapporto basato non sulla rigida gerarchia, ma sulla sincera Amicizia, diventando così una figura profondamente amata e rispettata da tutti, sia come Capo Squadra prima, che come Capo reparto dopo.

Il titolo di cavaliere

Questa straordinaria dedizione gli è valsa numerosi riconoscimenti ed elogi nel corso della carriera, culminati con il prestigioso titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana, conferitogli dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Il Comandante, Arch. Alessandra Rilievi, nel tesserne le lodi al termine di questa lunga e prestigiosa carriera, esprime a nome di tutto il Comando un sentito ringraziamento per il lodevole servizio prestato, con l’augurio sincero che questo nuovo capitolo della vita sia ricco di serenità, salute e grandi soddisfazioni personali.

A Mimmo va l’abbraccio fraterno e l’augurio di ogni bene per una felice pensione da parte di tutti i colleghi e gli amici dei Vigili del Fuoco di Avellino!

