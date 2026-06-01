Premio Piantedosi, il trionfo del Convitto Colletta: poker di premi agli alunni Quattro premi per il liceo convitto Colletto

Poker di successi per il Convitto Nazionale “P. Colletta” di Avellino alla VI edizione del concorso a premi “Mario Piantedosi”. Gli studenti dell'istituzione educativa di Avellino hanno conquistato ben quattro prestigiosi riconoscimenti grazie a elaborati centrati sul tema del contrasto al bullismo e al cyberbullismo, distinguendosi per creatività e profonda sensibilità.

La cerimonia

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 30 maggio in Piazza Salvatore Iermano a Pietrastornina. L'evento, promosso dal Circolo Socio-Culturale "PetraStrumilia", ha visto la partecipazione di massime autorità istituzionali, tra cui il Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi (presidente del Circolo) e il Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara. Quest'ultimo, nel suo intervento, ha offerto alle giovani generazioni una profonda riflessione incentrata sulla cultura del rispetto e sulla gentilezza come pilastri fondamentali della vita scolastica e sociale.

Poker di premi

Il lavoro degli alunni ha convinto la giuria sia nelle categorie individuali sia in quelle collettive.

Per la categoria individuale: vittoria ex aequo per Diana Iannaccone (classe 2C) e Lorenzo Curcio (classe 2B), della Scuola secondaria di primo grado, coordinati dal prof Mauro de Franco. Per la categoria Gruppo, il primo premio è stato assegnato alla classe 1°A secondaria di primo grado, coordinata dalla prof.ssa Maria Antonietta Bellino

Categoria individuale: riconoscimento a Martina Ramaglia (classe 3A Liceo Classico), coordinata dalla prof.ssa Anna Caramico. Presenti alla cerimonia di premiazione il rettore dirigente del Convitto di Avellino, prof. Lieto Attilio, le prof.sse Cinzia Favorito, Lucia Maglio e l'educatore Rosario de Marco.

L'ennesimo trionfo per il Convitto di Avellino, che si conferma un’eccellenza del territorio nell'educazione alla legalità e nella formazione di cittadini consapevoli.