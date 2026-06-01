Avellino Basket: si riparte da Di Carlo. Pallone autografato al sindaco Pizza "Naturale e corretto rinnovare la fiducia a Gennaro Di Carlo per valorizzare il percorso avviato"

Conferenza stampa al PalaDelMauro per l'Avellino Basket. Il club biancoverde riparte con coach Gennaro Di Carlo in panchina. Nel pomeriggio saluto istituzionale da parte del sindaco di Avellino, Nello Pizza, omaggiato di un pallone autografato dal presidente del club biancoverde, Giuseppe Lombardi. "L'Avellino Basket ha ottenuto risultati importantissimi e sono felice che questa realtà, attraverso il suo presidente, abbia deciso di dare continuità a questo progetto. Un grande in bocca al lupo al coach e a tutto lo staff biancoverde": ha affermato il primo cittadino.

"Grazie al sindaco, fiducia in coach Di Carlo"

"Ringraziamo innanzitutto il sindaco Nello Pizza, a cui auguriamo un buon lavoro per il suo mandato. Oggi inauguriamo ufficialmente la stagione 2026/2027 ripartendo da coach Gennaro Di Carlo. Siamo certi che, lavorando insieme con dedizione, potremo ottenere risultati importanti": ha spiegato Lombardi.

"Tutta l'energia possibile nel progetto"

"È una sfida che voglio vivere appieno. Cercherò di trasmettere tutta la mia energia e motivazione ai ragazzi lavorando sodo sono sicuro che riusciremo a raggiungere traguardi positivi. Metterò la mia esperienza a totale disposizione del club e della squadra. Ci attende un campionato difficile e diverso da quello dello scorso anno, nel quale faremo di tutto per dare il massimo": ha sottolineato coach Di Carlo.

"Corretto rinnovare la fiducia al coach"

"Abbiamo deciso di proseguire nel segno della continuità. Reduci da risultati importanti, ci è sembrato naturale e corretto rinnovare la fiducia a Gennaro Di Carlo per valorizzare il percorso già avviato, senza dover ripartire da zero": ha aggiunto il general manager dell'Avellino Basket, Antonello Nevola.