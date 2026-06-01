Avellino, cane cade nel Torrente San Francesco: salvato dai Vigili del Fuoco L'animale, un cane di razza Setter bloccato nel torrente e impossibilitato a risalire

Nel pomeriggio di oggi, una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Avellino, provenienti dalla sede centrale di via Zigarelli, è intervenuta in via Daniele De Feo, nel comune di Avellino, a seguito di una segnalazione pervenuta dalla Polizia di Stato per il soccorso di un cane finito nel Torrente San Francesco.

L'animale, un cane di razza Setter, era precipitato nell'alveo del torrente e, a causa della conformazione particolarmente impervia della zona, risultava impossibilitato a risalire autonomamente.

Giunti sul posto, i Vigili del Fuoco hanno predisposto le operazioni di recupero utilizzando una scala opportunamente assicurata e stabilizzata, necessaria per consentire la discesa in sicurezza del personale all'interno dell'alveo del torrente, in un'area particolarmente impervia e difficilmente accessibile. Raggiunto l'animale, i Vigili del Fuoco lo hanno recuperato e riportato in salvo senza conseguenze.

Sul luogo dell'intervento erano presenti anche personale della Polizia di Stato, il servizio veterinario dell'ASL competente e il veterinario di guardia, che hanno collaborato alle operazioni e provveduto alle verifiche sullo stato di salute dell'animale.