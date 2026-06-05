Lega: cordoglio al questore Picone per la scomparsa della madre La nota del commissario provinciale della Luigi Barone

Il commissario provinciale della Lega, Luigi Barone, unitamente ai dirigenti, agli amministratori e ai militanti del partito in Irpinia, esprime le più sincere e sentite condoglianze al Signor Questore di Avellino, Dottor Pasquale Picone, per la perdita della cara mamma.

In questo momento di profondo dolore, la comunità della Lega irpina si stringe con affetto al Questore Picone e alla sua famiglia, partecipando con commozione al lutto che li ha colpiti.

A nome dell'intera Lega in provincia di Avellino - dichiara Luigi Barone - desidero manifestare la nostra vicinanza al Dottor Pasquale Picone e ai suoi familiari. In circostanze così dolorose, il sentimento umano prevale su ogni altra considerazione istituzionale e ci uniamo al loro dolore con rispetto e partecipazione".

Alla famiglia Picone giungano i sentimenti di profonda vicinanza e solidarietà da parte di tutta la Lega irpina.