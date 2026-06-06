Avellino, stasera scatta la Ztl nel centro storico, occhio alle multe Dalle 20 stop alle auto. Ma i residenti e commercianti protestano: non esiste solo la movida

Entra ufficialmente in vigore da oggi, sabato 6 giugno 2026, la zona a traffico limitato (ZTL) nel cuore del Centro Storico di Avellino. Si parte stasera e i cittadini sono divisi su un provvedimento votato a creare una zona pedonale per la movida ma che, per tanti, danneggerebbe residenti e commercianti. GLI esercenti chiedono di posticipare al chiusura alle auto alle ore 21, limitandola al solo fine settimana .

Disco rosso per le auto

Ma intanto da stasera la fascia oraria coperta è dalle ore 20:00 alle ore 01:00 del giorno successivo. Restano esclusi dal divieto i veicoli già debitamente autorizzati nonché i veicoli al servizio dei titolari di permesso disabili, previa comunicazione del numero di targa al Comando di Polizia Municipale se non già inserito.

La delibera

Il provvedimento, che punta a decongestionare il traffico e favorire la pedonalizzazione nelle ore della movida, attua le linee guida stabilite dall’Ordinanza Dirigenziale n. 456 del 1° agosto 2025.