Lacrime e commozione per l'addio alla madre del questore Picone A Ospedaletto d'Alpinolo il rito funebre con una grande partecipazione di autorità civili e militari

Grande partecipazione e forte commozione nella chiesa dei Santi Filippo e Giacomo, situata nel centro storico in Piazza Umberto I a Ospedaletto d'Alpinolo per l'ultimo saluto alla signora Antonia Ruta vedova Picone, madre del questore di Avellino, Pasquale Picone. Il rito funebre è stato officiato dal parroco Pietro Codori affiancato da don Antonio Dente della diocesi di Avellino.

Numerose le autorità civili e militari, tra cui il prefetto Rossana Riflesso, che hanno preso parte al funerale per manifestare la vicinanza al questore Picone e alla moglie Marzia Mattei.

Due i momenti che hanno commosso quanti hanno partecipato al rito per ricordare com'è stato sottolineato nel manifesto “una donna buona che amava il prossimo”.

L'intervento appassionato del sindaco Marciano

C'è stato il sindaco di Ospedaletto, Luigi Marciano, che ha voluto ricordare il profilo della signora Antonia, una donna di altri tempi, molto legata alla comunità di Ospedaletto d'Alpinolo, che ha saputo trasmettere i suoi insegnamenti al suo unico figlio, oggi servitore dello Stato che svolge il suo impegno con rettitudine e senso del dovere proprio sulla base dell'esempio della madre. Frasi che hanno commosso in chiesa.

La commovente lettera alla madre letta dalla figlia Francesca sull'altare

Ma il dottore Picone non ha trattenuto le lacrime quando sull'altare è salita sua figlia Francesca, che ha letto la lettera che lo stesso questore ha scritto per sua madre, suscitando forte commozione tra i presenti.

Un momento particolarmente difficile sul piano umano per il questore Pasquale Picone, al quale va la nostra forte e sentita vicinanza in questa fase così triste e dolorosa della vita.