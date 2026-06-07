Montefredane in lacrime per la morte di Annarita, il sindaco: addio amica mia Aveva 46 anni. Dolore in paese

Una notizia terribile ha scosso la comunità di Montefredane . È morta a soli 46 anni Annarita Straccia moglie e madre di due figli, volata in cielo troppo presto . Annarita si è spenta giovanissima, dopo aver lottato contro un brutto male.

Il lutto

Un lutto drammatico ha scosso profondamente la comunità di Montefredane. A farsi portavoce del dolore condiviso il sindaco Ciro Aquino che scrive: Mancheranno la tua simpatia, la tua generosità, il tuo essere vera e spontanea. Abbiamo preso il pullman per andare a scuola insieme per tante mattine: eri sempre diretta, autentica, unica. Ci ha unito la nostra frazione, Alimata, quel vivere insieme nella semplicità, d'estate e nelle tante sere trascorse in compagnia. Ieri sera siamo rimasti senza parole; nessuno voleva credere a una notizia così triste.

Un abbraccio sincero a Paolo, ai ragazzi, e a tutta la tua famiglia.

Cara Annarita, ci rincontreremo.

Magari gustando ancora quegli straccetti alla Nutella che solo tu sapevi fare in modo inimitabile, proprio come inimitabile era il tuo essere". Conclude Aquino.