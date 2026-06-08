Avellino, presto il nuovo Pronto Soccorso: attesa anche per il nuovo primario Il dottore Flavio Cesaro 41anni ha vinto il concorso. Attesa per la firma della nomina

Dopo mesi di lavori, l'ampliamento e la riorganizzazione del Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera San Giuseppe Moscati di Avellino sono ormai entrati nella fase conclusiva e a breve sarà completamente fruibile il nuovo polo emergenza dell'azienda di Contrada Amoretta.

Attesa per il nuovo primario

C'è attesa in città per un presidio importante, strategico necessario. C'è attesa anche per l'arrivo del nuovo primario. Il vincitore di Concorso risulta il dottor Flavio Cesaro 41 anni.

Il concorso

Cesaro Ha partecipato alle procedure di selezione per l'incarico quinquennale di Direttore della Struttura Complessa di Medicina d’Urgenza presso il Moscati. La govenrance in questi giorni sta genstenfo la gestione e transizione delle attività cliniche verso la nuova ala del Pronto Soccorso dell'ospedale, un progetto di ampliamento e riqualificazione da oltre 2.500 metri quadrati che mira a migliorare la gestione di pazienti.

Il risultato del concorso

"Sulla base della valutazione del curriculum e delle capacita` tecniche professionali e organizzative, il candidato presenta un profilo ottimo e risulta idoneo a ricoprire l'incarico". Si legge sul portale dell'azienda. Attualmente il dottore Angelo Buglione (nella foto con il manager del Moscati Perito e l'ingegnere Casarella , ndr) sta ricoprendo ad interim l'incarico, in sostituzione del dottore Antonino Maffei il primario dimissionario del Moscati di Avellino che è attualmente in ferie.