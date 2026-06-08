Fragole e sangue: la strage di Amendolara No ad ogni forma di violenza e sfruttamento. Incontro al circolo della stampa ad Avellino

Giovedì 11 giugno, presso al circolo della stampa di Avellino, dalle 10.00 si terrà una conferenza stampa, per parlare di rispetto dell'altro e di dignità umana, per dire no ad ogni forma di violenza e sfruttamento. Contro la visione di un mondo del lavoro, nel quale si praticano, impunemente, pratiche di asservimento e semischiavitù, dei braccianti agricoli, da parte di un caporalato italiano e straniero.

L'incontro è stato organizzato dal movimento irpino antiviolenza, dalla comunità Laudato sì e dalla fondazione Rachelina Ambrosini, con la partecipazione della società civile.

Daranno un loro contributo al dibattito, anche: Maura Sarno del movimento 5 Stelle, il parroco di Mercogliano, don Vitaliano della Sala, Francesco Iandoli Avellino Prende Parte, Franco Festa scrittore e giornalista, Emanuela Sica scrittrice ed attivista. Letture a cura di Angela Caterina, del Teatro d' Europa - Mostra curata da Carmela D' Auria.