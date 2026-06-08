Fragole e sangue: la strage di Amendolara

No ad ogni forma di violenza e sfruttamento. Incontro al circolo della stampa ad Avellino

fragole e sangue la strage di amendolara

L'incontro è stato organizzato dal movimento irpino antiviolenza, dalla comunità Laudato sì e dalla fondazione Rachelina Ambrosini, con la partecipazione della società civile...

Avellino.  

Giovedì 11 giugno, presso al circolo della stampa di Avellino, dalle 10.00 si terrà una conferenza stampa, per parlare di rispetto dell'altro e di dignità umana, per dire no ad ogni forma di violenza e sfruttamento. Contro la visione di un mondo del lavoro, nel quale si praticano, impunemente, pratiche di asservimento e semischiavitù, dei braccianti agricoli, da parte di un caporalato italiano e straniero.

L'incontro è stato organizzato dal movimento irpino antiviolenza, dalla comunità Laudato sì e dalla fondazione Rachelina Ambrosini, con la partecipazione della società civile.

Daranno un loro contributo al dibattito, anche: Maura Sarno del movimento 5 Stelle, il parroco di Mercogliano, don Vitaliano della Sala, Francesco Iandoli  Avellino Prende Parte, Franco Festa scrittore e giornalista, Emanuela Sica scrittrice ed attivista. Letture a cura di Angela Caterina, del Teatro d' Europa - Mostra curata da Carmela D' Auria.

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