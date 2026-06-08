Asl Avellino: doppio appuntamento con la prevenzione Screening gratuiti ad Avellino e camper a Fontanarosa

A giugno, la prevenzione non va in vacanza e questa settimana raddoppia gli appuntamenti con “Salute in movimento”, il programma di screening oncologici promosso dall’Asl Avellino in collaborazione con i Comuni irpini.

Mercoledì 10 giugno i Camper faranno tappa ad Avellino, al Campo Coni in occasione della manifestazione “Sportdays” in collaborazione con il Comitato provinciale del CONI, dalle 17:00 alle 20:00 (per prenotazioni: 0825.292029).

Il 13 giugno le unità mobili dell’Asl Avellino saranno, invece, a Fontanarosa, presso il Centro socio-assistenziale in Via Primo Maggio, dalle ore 9:00 alle ore 14:00 (per prenotazioni: 338 3292408)

Per prenotare gli esami sarà possibile telefonare, dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:00.

Le prestazioni offerte gratuitamente includono:

Lo screening della mammella, per le donne tra i 50 e i 69 anni, lo screening della cervice uterina, che prevede il Pap test per la fascia 25-29 anni e l’Hpv dna test per le donne dai 30 ai 64 anni, lo screening del colon retto, per donne e uomini tra i 50 e i 69 anni che potranno ritirare il kit per il test del sangue occulto nelle feci (Sof), lo screening dell’Epatite C, per i cittadini nati tra il 1969 e il 1989, inclusi gli stranieri temporaneamente presenti (Stp), tramite prelievo capillare.

Oltre agli esami clinici, le giornate saranno un’occasione importante per sensibilizzare la popolazione sulla donazione degli organi: sarà infatti allestito un punto informativo dove i cittadini potranno sottoscrivere la propria dichiarazione di volontà.