Sport Days 2026: i vigili del fuoco di Avellino incontrano cittadini e studenti Scoprire le attività che il corpo svolge quotidianamente al servizio della collettività

È in corso al campo coni di via tagliamento la giornata di sport days 2026 dedicata al tema “Istituzioni che incontrano i cittadini”, nell'ambito della XXV edizione della manifestazione promossa dal Coni. Dalle ore 17.30, il comando provinciale dei vigili del fuoco di Avellino accoglie cittadini e studenti degli istituti scolastici del territorio per un momento di incontro e conoscenza reciproca.

L'iniziativa consente ai visitatori di avvicinarsi al mondo dei vigili del fuoco, approfondendone la storia e scoprendo le attività che il corpo svolge quotidianamente al servizio della collettività.

Per l'occasione è stato allestito un gazebo espositivo con mezzi e attrezzature storiche che hanno segnato l'evoluzione del corpo. Tra le attrazioni più apprezzate figurano una storica campagnola e una bicicletta utilizzata in passato per le attività di servizio, testimonianze del percorso e delle tradizioni che caratterizzano i vigili del fuoco.

Alla manifestazione partecipano il personale del comando provinciale, il gruppo sportivo " A. Gallo " dei vigili del fuoco di Avellino e l'associazione dei vigili del fuoco in concedo, contribuendo a rendere l'evento un'importante occasione di dialogo e condivisione con il territorio.

La presenza dei vigili del fuoco a sport days 2026 conferma l'impegno del corpo nel rafforzare il rapporto con la comunità, promuovendo la cultura dello sport, sicurezza e i valori di servizio, solidarietà e vicinanza ai cittadini.