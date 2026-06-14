Terremoto nella notte, scossa 2.1 nell'avellinese Lieve evento tellurico a Calabritto in provincia di Avellino

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato questa sera alle 22:20 (ora italiana) nella zona occidentale di Calabritto, comune della provincia di Avellino, in Alta Irpinia.

I rilievi Ingv

L'epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a ovest del centro abitato, alle coordinate geografiche 40.7915 di latitudine e 15.1453 di longitudine, con un ipocentro a 8 chilometri di profondità. La rilevazione è opera della Sala Sismica dell'INGV di Roma. Non si segnalano danni a cose e persone.

Quadro sismico della zona e classificazione di rischio

L'evento, di lieve entità, rientra nella dinamica sismica ordinaria che caratterizza questo tratto dell'Appennino campano. Calabritto è classificata in zona sismica 1, la più pericolosa secondo la scala adottata dalla Protezione Civile, nella quale possono verificarsi terremoti di forte intensità.