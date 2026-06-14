La terra torna a tremare in Irpinia, terremoto a Bagnoli Irpino Alle ore 15.19 la scossa di magnitudo 1.5 a Bagnoli Irpino. Nella notte sisma 2.1 a Calabritto

La terra torna a tremare in provincia di Avellino. Oggi, 14 giugno 2026, un terremoto di magnitudo ML 1.5 è avvenuto nella zona: 7 km SE Bagnoli Irpino (AV), alle ore 15:19:19 (UTC +02:00) ora italiana con coordinate geografiche (lat, lon) 40.8007, 15.1395 ad una profondità di 8 km.

I rilievi Ingv

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. Non si registrano danni a cose e persone.

La precedente scossa nella notte

Un terremoto di magnitudo ML 2.1 è stato registrato ieri sera alle 22:20 (ora italiana) nella zona occidentale di Calabritto, comune della provincia di Avellino, in Alta Irpinia.

L'epicentro

L'epicentro è stato localizzato a circa 6 chilometri a ovest del centro abitato, alle coordinate geografiche 40.7915 di latitudine e 15.1453 di longitudine, con un ipocentro a 8 chilometri di profondità. La rilevazione è opera della Sala Sismica dell'INGV di Roma.

Quadro sismico della zona e classificazione di rischio

L'evento, di lieve entità, rientra nella dinamica sismica ordinaria che caratterizza questo tratto dell'Appennino campano. Calabritto è classificata in zona sismica 1, la più pericolosa secondo la scala adottata dalla Protezione Civile, nella quale possono verificarsi terremoti di forte intensità.